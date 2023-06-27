РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

"Азимут" начинает летать из Алматы в Сочи

Платановая аллея
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российская авиакомпания "Азимут" с 28 июня возобновляет регулярные пассажирские полеты по маршруту Алматы - Сочи, ее лайнеры будут летать в город-курорт раз в неделю.

Жители и гости Алматы теперь смогут слетать на отдых в Сочи - первый прямой рейс российской авиакомпании "Азимут" отправится по маршруту уже завтра, сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"Авиакомпания "Азимут" с 28 июня возобновляет регулярные пассажирские полеты по маршруту Алматы – Сочи", - рассказали в ведомстве, передает Sputnik Казахстан.

Маршрут расширит географию полетов и увеличит количество международных рейсов из казахстанского мегаполиса. Летать по маршруту лайнер авиакомпании Sukhoi Superjet-95 пока будет раз в неделю, по четвергам.

Возобновление авиасообщений поможет дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, туристического и культурного сотрудничества между странами, добавили в пресс-службе.

Аэропорт Минвод заработал в штатном режиме

Аэропорт Минвод заработал в штатном режиме

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
855 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version