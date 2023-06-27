Аэропорт Минвод заработал в штатном режиме

Опубликовано: 6:58, 27 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Специалисты в рекордные сроки завершили ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Минеральных Вод, воздушная гавань заработала в штатном режиме, сообщили в Росавиации.

Аэропорт Минеральные Воды в кратчайшие сроки завершил устранение выявленных дефектов на взлетно-посадочной полосе и полностью готов к приему и выпуску воздушных судов, говорится в сообщении в Telegram-канале Росавиации.

Полеты в аэропорту возобновились с 21:30 по московскому времени.

Первыми будут обслужены четыре рейса, пассажиры которых планировали улететь из аэропорта Минеральные Воды в Москву рейсами авиакомпаний "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Сибирь", также в Санкт-Петербург авиакомпании "Россия", говорится в сообщении.

Аэропорт принимает все необходимые меры для снижения негативного эффекта, связанного с корректировкой расписания полетов в связи с временным закрытием, добавили в Росавиации.