Аэропорт Минвод скоро откроется

Ремонтные работы идут полным ходом в аэропорту Минеральных вод. Как сообщили в Росавиации, в скором времени воздушная гавань должна будет открыться.
Ремонт покрытия взлетно-посадочной полосы в аэропорту Минвод подходит к концу, сообщает Росавиация.
"Основной комплекс работ уже выполнен. Завершается укладка и упрочнение асфальтобетонного покрытия на месте дефекта"
– авиационное ведомство
Окончательное завершение работ ожидается в ближайшее время, о нем сразу же будет сообщено общественности.
Почему закрыли аэропорт Минвод?
Ранее сегодня стало известно, что воздушная гавань города-курорта не принимает и не отправляет самолеты из-за поврежденного покрытия ВПП. По предварительным данным, причиной инцидента стала сильная жара.