Аэропорт Минвод скоро откроется

Опубликовано: 21:11, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ремонтные работы идут полным ходом в аэропорту Минеральных вод. Как сообщили в Росавиации, в скором времени воздушная гавань должна будет открыться.

Ремонт покрытия взлетно-посадочной полосы в аэропорту Минвод подходит к концу, сообщает Росавиация.

"Основной комплекс работ уже выполнен. Завершается укладка и упрочнение асфальтобетонного покрытия на месте дефекта"

– авиационное ведомство

Окончательное завершение работ ожидается в ближайшее время, о нем сразу же будет сообщено общественности.

Почему закрыли аэропорт Минвод?

Ранее сегодня стало известно, что воздушная гавань города-курорта не принимает и не отправляет самолеты из-за поврежденного покрытия ВПП. По предварительным данным, причиной инцидента стала сильная жара.