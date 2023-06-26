Аэропорт Минвод закрыт на ремонт

В Минводах не работает аэропорт. Причина - экстренный ремонт посадочной полосы. В воздушной гавани обещают привести ее в рабочее состояние к 22.00 мск, в Росавиации называют время 23.00 мск.
Аэропорт в Минеральных водах закрыт на срочный ремонт. Об инциденте сообщили в пресс-службе воздушной гавани, его подтвердила Росавиация.
"В 17:59 по московскому времени в аэропорту Минеральные Воды произошло разрушение незначительный площади бетонной плиты в средней части искусственной взлетно-посадочной полосы"
– Росавиация
В ведомстве добавили, что бетон вспучился и растрескался, по всей видимости, из-за жаркой погоды.
До окончания ремонта аэропорт не принимает и не отправляет самолеты. Воздушные суда, направлявшиеся в Минводы, перенаправлены в другие города СКФО:
- Махачкалу,
- Грозный,
- Владикавказ,
- Ставрополь.
В Росавиации уточнили, что планируемое время восстановления ВПП - 23.00 мск.
В аэропорту Минвод называют примерные сроки ремонта - 22.00 мск.