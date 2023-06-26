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Аэропорт Минвод закрыт на ремонт

Аэропорт Минвод закрыт на ремонт
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Минводах не работает аэропорт. Причина - экстренный ремонт посадочной полосы. В воздушной гавани обещают привести ее в рабочее состояние к 22.00 мск, в Росавиации называют время 23.00 мск.

Аэропорт в Минеральных водах закрыт на срочный ремонт. Об инциденте сообщили в пресс-службе воздушной гавани, его подтвердила Росавиация.

"В 17:59 по московскому времени в аэропорту Минеральные Воды произошло разрушение незначительный площади бетонной плиты в средней части искусственной взлетно-посадочной полосы"

– Росавиация

В ведомстве добавили, что бетон вспучился и растрескался, по всей видимости, из-за жаркой погоды.

До окончания ремонта аэропорт не принимает и не отправляет самолеты. Воздушные суда, направлявшиеся в Минводы, перенаправлены в другие города СКФО:

  • Махачкалу,
  • Грозный,
  • Владикавказ,
  • Ставрополь.

В Росавиации уточнили, что планируемое время восстановления ВПП - 23.00 мск.

В аэропорту Минвод называют примерные сроки ремонта - 22.00 мск.

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