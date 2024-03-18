Российско-азербайджанские консультации прошли в Баку

Двухдневные консультации между дипломатами России и Азербайджана состоялись на прошлой неделе в Баку. Информацию о них распространил российский МИД.

Российские и азербайджанские дипломаты провели консультации в Баку, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Как говорится в заявлении на сайте МИД РФ, мероприятия проходили в течение двух дней, в четверг и пятницу, 28 и 29 марта. В них участвовали с российской стороны посол по особым поручениям Павел Князев, а с азербайджанской – замглавы МИД АР Самир Шарифов.

"Павел Князев был принят главой внешнеполитического ведомства Джейхуном Байрамовым и советником-руководителем отдела по внешней политике Администрации Президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым"

– МИД РФ

На встречах участники мероприятий говорили об актуальных аспектах российско-азербайджанского взаимодействия на мировых площадках.