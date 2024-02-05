Российским аналогом SWIFT заинтересовалась Турция

Анкара изучает возможность использовать российскую систему передачи финансовых сообщений. В Турции этот процесс находится на начальной стадии, стороны ведут диалог по данному вопросу.

Турция приступила к изучению Системы передачи финансовых сообщений, которая является российским аналогом SWIFT, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники из Анкары.

Собеседник заявил, что турецкие эксперты в настоящее время пока изучает финансовую систему из России.

"Насколько нам известно, уже есть страны, с которыми Россия ведет финансовые операции по этой системе. Значит, есть возможности для применения"

- источник РИА Новости

Он отметил, что необходимо провести тщательный анализ экспертов с двух сторон во избежание эксцессов. По его словам, ведомства сегодня ведут работ над этим.

Напомним, с начала года турецкий экспорт столкнулся с отказами банков принимать денежные переводы из России. Проблема отчасти связана с американским давлением на Анкару.

Подчеркивается, что Минторг Турции уже ведет работу в этом направлении, а Москва и Анкара начали диалог.