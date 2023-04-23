Опубликовано: 11:28, 23 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Боец UFC Сергей Павлович одолел Кертиса Блейдса в главном поединке промоушена, отправив его в нокаут. Для россиянина эта победа стала 18-й.

Российский тяжеловес Сергей Павлович нокаутировал американского спортсмена Кертиса Блейдса на турнире UFC в Лас-Вегасе.

Главный поединок вечера завершился победой россиянина в первом раунде. Павловичу для досрочной победы понадобилось 3 минуты.

Сейчас на счету российского бойца 18 побед в смешанных единоборствах, причем 15 из них он завершил нокаутом. В UFC Павлович продлил свою выигрышную серию до 6 побед к ряду. Для американца это поражение стало четвертым в карьере.

Сразу же после победного поединка россиянин потребовал от руководителей UFC организовать чемпионский бой с его участием