Российский мультсериал "Фиксики" покажут в Китае

Опубликовано: 23:46, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

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Китайская корпорация Jetsen Huashi Wangju купила права на показ пятого сезона российского мультипликационного сериала "Фиксики", он будет демонстрироваться на собственных каналах корпорации.

В скором времени в КНР на телеканалах китайской корпорации Jetsen Huashi Wangju начнут показывать пятый сезон российского мультсериала "Фиксики", сообщает пресс-служба ГК "Рики".

Дубляж сериала начнется до конца года, а его премьерные показы пройдут в 2024 году.

"Фиксики" выйдут не только на собственных каналах корпорации, среди которых Huashi TV), но и на других платформах, передает РИА Новости.

Напомним, мультипликационный сериал "Фиксики", премьера которого прошла на российских телеэкранах в 2010 году, создан по мотивам повести Эдуарда Успенского "Гарантийные человечки", главные герои которого - крошечные механики, которые живут в различных гаджетах и содержат их в порядке.