Российские туристы ринулись в Чечню

Чеченская республика продолжает притягивать туристов со всей России. Планируется, что в будущем в республике будут созданы все условия для молодежного туризма.
Чечня продолжает вызывать интерес у российских туристов: только за первое полугодие поток отдыхающих в республику вырос на 72% по сравнению с прошлым годом.
Такие показатели не случайны: власти работают над популяризацией центров притяжения туристов в республике, облагораживается их внешний вид, модернизируется инфраструктура.
«За первое полугодие 2023 года туристско-экскурсионный поток в Чеченской Республике составил 151,8 тысячи человек. Это на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года»
– председатель правительства региона Муслим Хучиев.
В настоящее время местные эксперты работают над программой создания и последующего развития детского и молодежного туризма в республику. В частности, планируется строительство новых гостиниц.