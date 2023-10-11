Российские туристы ринулись в Чечню

Опубликовано: 16:54, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чеченская республика продолжает притягивать туристов со всей России. Планируется, что в будущем в республике будут созданы все условия для молодежного туризма.

Чечня продолжает вызывать интерес у российских туристов: только за первое полугодие поток отдыхающих в республику вырос на 72% по сравнению с прошлым годом.

Такие показатели не случайны: власти работают над популяризацией центров притяжения туристов в республике, облагораживается их внешний вид, модернизируется инфраструктура.

«За первое полугодие 2023 года туристско-экскурсионный поток в Чеченской Республике составил 151,8 тысячи человек. Это на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года»

– председатель правительства региона Муслим Хучиев.

В настоящее время местные эксперты работают над программой создания и последующего развития детского и молодежного туризма в республику. В частности, планируется строительство новых гостиниц.