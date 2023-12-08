Российские таможенники не выпустили ценный череп древнего носорога в США

Редкую культурную ценность пытался незаконно переправить в Америку россиянин из Якутии. Однако бдительные пограничники задержали предмет на границе, а потом передали ученым.

Череп ископаемого животного удалось оставить в России благодаря внимательности калининградских таможенников, рассказала глав пресс-службы региональной таможни Оксана Иванова.

По ее словам, россиянин отправил принадлежавший ему череп волосатого носорога в Америку. Посылка из Якутии должна была пройти таможню в Калининграде. При проверке оказалось, что владелец не предоставил документы, которые подтверждали бы законность отправки кости ископаемого животного за границу.

Была проведена экспертиза, по ее итогам выяснилось, что череп длиной более 80 см принадлежал шерстистому носорогу – этот вид вымер 8-14 тыс лет назад. Поэтому он представляет собой культурную ценность, в первую очередь находка интересна палеонтологам.

По итогам расследования суд признал череп бесхозяйным. Так находка стала государственной.

"14 декабря сотрудники Калининградской областной таможни передали представителям управления Минкультуры России по СЗФО череп шерстистого носорога, который планировали незаконно вывезти с территории России"

– Оксана Иванова