Российские пограничники уйдут из Тавушской области Армении

В Тавушской области Армении на границе с Азербайджаном больше не будет постов российских пограничников. Армянский премьер сообщил, что на границе будут установлены погранпосты АР и РА.

В Армении не видят больше необходимости в нахождении российских пограничников в Тавушской области, граничащей с Азербайджаном.

"Российские посты появились в одной ситуации, а то, что происходит сейчас, - существенное изменение обстановки, и это существенное изменение должно оказать влияние по всем направлениям. Это означает, что у нас нет передовой, есть граница, а граница - признак мира"

– премьер-министр Армении Никол Пашинян

В Тавушской области посты пограничной службы ФСБ России впервые были созданы в 2021 году. После согласования вопроса о возвращении Азербайджану четырех сел, а также решении АР и РА вернуться к границам времен ссср, в регионе планируется разместить пограничников Азербайджана и Армении. Как объяснил Пашинян, взаимодействуя друг с другом, стороны смогут самостоятельно охранять границу.

Ранее армянская сторона сообщила, что летом планируется вывести российских пограничников из главной авиагавани Армении - международного аэропорта Звартноц в Ереване.