Два военных корабля Каспийской флотилии РФ завершили визит в Баку и покинули порт. Фото с места событий распространило Минобороны Азербайджана.
"Отметим, что в ходе визита для экипажей кораблей была организована экскурсия по городу Баку с целью ознакомления с культурно-историческими памятниками"
− МО АР
Кроме того, уточнили в министерстве, российские и азербайджанские моряки провели товарищеские спортивные состязания. Они соревновались, во-первых, в перетягивании каната, во-вторых, в футбольной игре.
Напомним, российские корабли прибыли в бакинский порт во вторник 10 октября.
Учения "Хазри-2023"
Ранее в начале октября в Баку прошли учения под названием "Хазри-2023". Как сообщало Минобороны Азербайджана, в них были задействованы азербайджанские и казахстанские военные моряки. Еще одна каспийская страна – Исламская Республика Иран – присутствовала на учениях в качестве наблюдателя.
Мероприятия велись со 2 по 8 октября.