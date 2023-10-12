Опубликовано: 16:21, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Минобороны Азербайджана

Неофициальный дружественный визит кораблей Каспийской флотилии в Баку подошел к концу. Они покинули столицу Азербайджана.

Два военных корабля Каспийской флотилии РФ завершили визит в Баку и покинули порт. Фото с места событий распространило Минобороны Азербайджана.

"Отметим, что в ходе визита для экипажей кораблей была организована экскурсия по городу Баку с целью ознакомления с культурно-историческими памятниками"

− МО АР

Кроме того, уточнили в министерстве, российские и азербайджанские моряки провели товарищеские спортивные состязания. Они соревновались, во-первых, в перетягивании каната, во-вторых, в футбольной игре.

Напомним, российские корабли прибыли в бакинский порт во вторник 10 октября.

Учения "Хазри-2023"

Ранее в начале октября в Баку прошли учения под названием "Хазри-2023". Как сообщало Минобороны Азербайджана, в них были задействованы азербайджанские и казахстанские военные моряки. Еще одна каспийская страна – Исламская Республика Иран – присутствовала на учениях в качестве наблюдателя.

Мероприятия велись со 2 по 8 октября.

© Фото: Минобороны Азербайджана