Дружественный визит российских кораблей начался в Баку

Опубликовано: 12:54, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Минобороны Азербайджана

Российские корабли, входящие в состав Каспийской флотилии, прибыли в Баку. Встреча прошла в рамках неофициального дружественного визита.

Сегодня военные корабли, относящиеся к российской Каспийской флотилии, пришли в Баку, об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что речь идет о дружественном визите, который совершается в неофициальном порядке.

"Экипажи кораблей были встречены представителями Военно-морских сил Азербайджанской Республики"

– МО АР

Программа визита весьма насыщенная. В ходе поездки для гостей проведут экскурсию по различным памятникам азербайджанской столицы. Предусмотрены и спортивные состязания: российские и азербайджанские моряки проведут товарищескую встречу.

© Фото: Минобороны Азербайджана © Фото: Минобороны Азербайджана © Фото: Минобороны Азербайджана © Фото: Минобороны Азербайджана