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Дружественный визит российских кораблей начался в Баку

Дружественный визит российских кораблей начался в Баку
© Фото: Минобороны Азербайджана
Российские корабли, входящие в состав Каспийской флотилии, прибыли в Баку. Встреча прошла в рамках неофициального дружественного визита.

Сегодня военные корабли, относящиеся к российской Каспийской флотилии, пришли в Баку, об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что речь идет о дружественном визите, который совершается в неофициальном порядке.

"Экипажи кораблей были встречены представителями Военно-морских сил Азербайджанской Республики"

– МО АР

Программа визита весьма насыщенная. В ходе поездки для гостей проведут экскурсию по различным памятникам азербайджанской столицы. Предусмотрены и спортивные состязания: российские и азербайджанские моряки проведут товарищескую встречу.

Дружественный визит российских кораблей начался в Баку
© Фото: Минобороны Азербайджана
Дружественный визит российских кораблей начался в Баку
© Фото: Минобороны Азербайджана
Дружественный визит российских кораблей начался в Баку
© Фото: Минобороны Азербайджана
Дружественный визит российских кораблей начался в Баку
© Фото: Минобороны Азербайджана
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