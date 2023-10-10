Дружественный визит российских кораблей начался в Баку

Российские корабли, входящие в состав Каспийской флотилии, прибыли в Баку. Встреча прошла в рамках неофициального дружественного визита.
Сегодня военные корабли, относящиеся к российской Каспийской флотилии, пришли в Баку, об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
В ведомстве уточнили, что речь идет о дружественном визите, который совершается в неофициальном порядке.
"Экипажи кораблей были встречены представителями Военно-морских сил Азербайджанской Республики"
– МО АР
Программа визита весьма насыщенная. В ходе поездки для гостей проведут экскурсию по различным памятникам азербайджанской столицы. Предусмотрены и спортивные состязания: российские и азербайджанские моряки проведут товарищескую встречу.
© Фото: Минобороны Азербайджана
© Фото: Минобороны Азербайджана
© Фото: Минобороны Азербайджана
© Фото: Минобороны Азербайджана