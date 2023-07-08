Российские и белорусские спортсмены выступят на Азиаде

Опубликовано: 17:22, 8 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Пресс-центр Азиатских игр в Ханьчжоу

Олимпийский Совет Азии сегодня принял решение допустить спортсменов из России и Беларуси к летним Азиатским играм, которые пройдут в китайском Ханчжоу в конце сентября – начале октября текущего 2023 года.

Российские и белорусские спортсмены выступят на летних Азиатских играх в китайском Ханчжоу в нейтральном статусе, так решил сегодня на своей 42-й генассамблее в Бангкоке Олимпийский Совет Азии, пишет Inside the Games.

Помимо того, что спортсмены из России и Беларуси будут соревноваться в нейтральном статусе, они не будут претендовать на медали, однако участие в Азиатских играх позволит им пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже.

Олимпийский Совет Азии - континентальная ассоциация национальных олимпийских комитетов, признанных Международным Олимпийским Комитетом, объединяющая 45 государств.

Напомним, летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.