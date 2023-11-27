Российские блогеры задержаны в Армении за хулиганство

Курьезный случай произошел в Ереване: двое российских блогеров провели трэш-стрим, напав на продавцов в точке общепита и в магазине цветов, а затем на них напали местные жители, решившие устроить самосуд.

Как рассказали в Следкоме Армении, в Ереване были задержаны по подозрению в хулиганстве двое граждан России, а против устроивших россиянам самосуд ереванцев возбудили уголовное дело.

Двое российских блогеров совершили провокационные действия в Ереване: они напали на продавца в точке общепита, закидав его фруктами, и на продавца цветов, растоптав его товар и выкривая матерные ругательства.

Вскоре одну из блогеров нашла группа мужчин в балаклавах – они отстригли ей волосы о полили красящим веществом, устроив, таким образом, самосуд.

Полиция завела уголовное дело на россиян за групповое хулиганство, они находятся под стражей. Группу мужчин в балаклавах ищут по подозрению в избиении и "психическом воздействии".