Коррупция в Армении: преступники наживались на детсадовцах в Ереване

Масштабное коррупционное преступление удалось раскрыть в Ереване. Целая преступная группа воровала средства, которые выделялись на еду для малышей в детских садах.

Коррупционеры фактически воровали еду у маленьких жителей Еревана. Преступление было раскрыто армянской Службой нацбезопасности.

В хищении средств, которые выделялись на поставки еды в детсады, обвиняются пять человек, они уже отправлены под арест.

Уточняется, что две компании стали победителями тендера на поставки еды в дошкольные учреждения. Изготовив фальшивые документы, они, при участии директоров детсадов, воровали, выделяемые на продукты средства.

Дома и на рабочих местах у злоумышленников обнаружились 22 млн драмов ($55 тыс) наличными. Кроме денег, у них хранились золотые украшения, смартфоны компьютеры.

Следователи провели допрос около 20 сотрудников детсадов. Они признали вину и рассказали важные для расследования детали.