Российская FESCO поможет Узбекистану наладить логистику

В скором времени между Москвой и Ташкентом заработает прямое контейнерное сообщение, которое организует российская транспортная группа FESCO.

Крупная российская транспортная группа FESCO провела переговоры с руководством АО "Узбекские железные дороги" и АО "Узжелдорконтейнер", сообщает в своем Telegram-канале Торгпредство России в Узбекистане.

В первую очередь переговоры затрагивали сотрудничество в области контейнерных перевозок между Узбекистаном и Россией – их итогом стало решение о налаживании прямого контейнерного сообщения между Москвой и Ташкентом.

Также российская транспортная группа, используя интермодальные сервисы FESCO, совместно с узбекскими специалистами активизирует работу над новыми транзитными маршрутами через Кыргызстан в Китай и через Туркменистан в Турцию и в страны Африки и Средиземноморья.

Также FESCO будет участвовать в развитии транспортной инфраструктуры Узбекистана и проектах в области цифровизации логистики страны.