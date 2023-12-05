Вестник Кавказа

Российская FESCO поможет Узбекистану наладить логистику

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени между Москвой и Ташкентом заработает прямое контейнерное сообщение, которое организует российская транспортная группа FESCO.

Крупная российская транспортная группа FESCO провела переговоры с руководством АО "Узбекские железные дороги" и АО "Узжелдорконтейнер", сообщает в своем Telegram-канале Торгпредство России в Узбекистане.

В первую очередь переговоры затрагивали сотрудничество в области контейнерных перевозок между Узбекистаном и Россией – их итогом стало решение о налаживании прямого контейнерного сообщения между Москвой и Ташкентом.

Также российская транспортная группа, используя интермодальные сервисы FESCO, совместно с узбекскими специалистами активизирует работу над новыми транзитными маршрутами через Кыргызстан в Китай и через Туркменистан в Турцию и в страны Африки и Средиземноморья.

Также FESCO будет участвовать в развитии транспортной инфраструктуры Узбекистана и проектах в области цифровизации логистики страны.

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