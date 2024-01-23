России для успешного развития необходимы 500-700 млн жителей

В Год семьи в России нужно стремиться к тому, чтобы многодетных семей становилось больше. В стране проживает менее 150 млн человек, тогда как для развития необходимы по крайней мере 500 млн жителей, отметили в Кремле.

Численность населения России сегодня относительно размеров страны недостаточна, считает замглавы администрации президента (АП) РФ Магомедсалам Магомедов.

"У нас огромная территория, большая земля, и на этой земле должны жить не 145 млн человек, а как минимум 500-700 млн, чтобы она нормально, успешно развивалась"

– Магомедов

Для развития России уменьшение количество детей в семьях - "самая плохая тенденция", заметил он на Всероссийском форуме "Россия - Дом народов".

В стране 2024 году объявлен Годом семьи, традиционные ценности близки всем жителям России, так ДУМ РФ определило текущий год - годом мусульманской семьи, особое значение для укрепления семьи и ценностей играет Рамадан.

"Крепкая, счастливая, многодетная семья во всех народах и во всех конфессиях является примером для подражания и тем, к чему [все] должны стремиться"

– Магомедов