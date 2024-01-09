Путин установил, какая семья считается многодетной в России

Сколько детей должно быть в семье, чтобы она считалась многодетной? Как долго такая семья может получать господдержку? Путин подписал указ, дающий ответы на эти вопросы.

Российский лидер Владимир Путин подписал документ, определяющий статус многодетной семьи в России.

Согласно указу президента "О мерах социальной поддержки многодетных семей", семья считается многодетной, если в ней воспитывается трое и более детей.

"Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, постановляю: ﻿﻿﻿установить, что многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно"

– документ

Также определено, что соцподдержку многодетная семья может получать до тех пор, пока старшему из детей не исполнится 18 лет, когда он становится совершеннолетним, либо до его 23-летия, если ребенок продолжает получать образование на очном отделении образовательной организации.

В России 2024 год объявлен Годом семьи.

В настоящее время в стране насчитывается 2,3 млн многодетных семей.