Путин установил, какая семья считается многодетной в России

Российский лидер Владимир Путин подписал документ, определяющий статус многодетной семьи в России.
Согласно указу президента "О мерах социальной поддержки многодетных семей", семья считается многодетной, если в ней воспитывается трое и более детей.
"Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, постановляю: установить, что многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно"
– документ
Также определено, что соцподдержку многодетная семья может получать до тех пор, пока старшему из детей не исполнится 18 лет, когда он становится совершеннолетним, либо до его 23-летия, если ребенок продолжает получать образование на очном отделении образовательной организации.
В России 2024 год объявлен Годом семьи.
В настоящее время в стране насчитывается 2,3 млн многодетных семей.