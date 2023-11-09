Многодетных семей в России стало на 27% больше

В России многодетных семей за пять лет стало на четверть больше. Трех и более детей воспитывают 2,3 млн пар.

Россияне стали чаще заводить трех и более детей, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, позитивно выглядит статистика за пятилетку - третьих детей в семьях россиян стало на 11% больше.

"За последние пять лет <…> количество многодетных семей, где воспитываются трое и более детей составило 2,3 млн. Количество детей рожденных возросло на 30%, а на 27% возросло количество семей, где трое и более детей"

– вице-премьер

Всего в стране у 24,5 млн семей насчитывается 30 млн детей, добавила она. Текущие 2024 год в РФ объявлен Годом семьи.