Россиянин заразился лихорадкой Денге в ОАЭ

Опубликовано: 14:59, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турист из России заболел на отдыхе в ОАЭ лихорадкой Денге. Ее переносчиками являются комары. Заболевание не грозит лицам, контактировавшим с зараженным лихорадкой.

С лихорадкой Денге вернулся домой из отпуска в ОАЭ житель Уфы. Пациент жалуется на температуру и слабость.

"На следующий день после возвращения с отдыха из ОАЭ уфимец, почувствовав недомогание, повышение температуры, головную боль, обратился в медицинскую организацию, где и был установлен диагноз лихорадка Денге"

– Роспотребнадзор по Башкирии

Лихорадку Денге переносят некоторые виды комаров, от человека к человеку инфекция не передается. Симптомы лихорадки Денге:

высокая температура,

головная боль,

боль в суставах,

боль в мышцах,

тошнота и отсутствие аппетита,

светобоязнь и воспаление глаз,

зудящая сыпь,

увеличение лимфоузлов из-за интоксикации.

Болезнь из-за специфики симптомов называют также «костоломная лихорадка» и «пятидневная лихорадка».

Обычно лихорадкой Денге болеют в странах с более влажным чем в ОАЭ климатом. Она распространена в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке, Океании. Это тропическая болезнь иногда приводит к развитию геморрагического симптома.