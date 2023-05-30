Россиянин заразился лихорадкой Денге в ОАЭ

С лихорадкой Денге вернулся домой из отпуска в ОАЭ житель Уфы. Пациент жалуется на температуру и слабость.
"На следующий день после возвращения с отдыха из ОАЭ уфимец, почувствовав недомогание, повышение температуры, головную боль, обратился в медицинскую организацию, где и был установлен диагноз лихорадка Денге"
– Роспотребнадзор по Башкирии
Лихорадку Денге переносят некоторые виды комаров, от человека к человеку инфекция не передается. Симптомы лихорадки Денге:
- высокая температура,
- головная боль,
- боль в суставах,
- боль в мышцах,
- тошнота и отсутствие аппетита,
- светобоязнь и воспаление глаз,
- зудящая сыпь,
- увеличение лимфоузлов из-за интоксикации.
Болезнь из-за специфики симптомов называют также «костоломная лихорадка» и «пятидневная лихорадка».
Обычно лихорадкой Денге болеют в странах с более влажным чем в ОАЭ климатом. Она распространена в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке, Океании. Это тропическая болезнь иногда приводит к развитию геморрагического симптома.