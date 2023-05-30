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Россиянин заразился лихорадкой Денге в ОАЭ

Постель больного в больнице
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Турист из России заболел на отдыхе в ОАЭ лихорадкой Денге. Ее переносчиками являются комары. Заболевание не грозит лицам, контактировавшим с зараженным лихорадкой.

С лихорадкой Денге вернулся домой из отпуска в ОАЭ житель Уфы. Пациент жалуется на температуру и слабость.

"На следующий день после возвращения с отдыха из ОАЭ уфимец, почувствовав недомогание, повышение температуры, головную боль, обратился в медицинскую организацию, где и был установлен диагноз лихорадка Денге"

– Роспотребнадзор по Башкирии

Лихорадку Денге переносят некоторые виды комаров, от человека к человеку инфекция не передается. Симптомы лихорадки Денге:

  • высокая температура,
  • головная боль,
  • боль в суставах,
  • боль в мышцах,
  • тошнота и отсутствие аппетита,
  • светобоязнь и воспаление глаз,
  • зудящая сыпь,
  • увеличение лимфоузлов из-за интоксикации.

Болезнь из-за специфики симптомов называют также «костоломная лихорадка» и «пятидневная лихорадка».

Обычно лихорадкой Денге болеют в странах с более влажным чем в ОАЭ климатом. Она распространена в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке, Океании. Это тропическая болезнь иногда приводит к развитию геморрагического симптома.

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