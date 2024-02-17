Вестник Кавказа

Россиянин попался на попытке вывоза валюты в ОАЭ

Россиянин попался на попытке вывоза валюты в ОАЭ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гражданин РФ пытался вывезти в Эмираты крупную сумму денег без декларации. Мужчине выписан штраф на 460 тыс рублей, который он уже оплатил.

Пассажир, направлявшийся из Екатеринбурга в Шарджу, был остановлен в «зеленом» коридоре, у него обнаружена крупная сумма денег в различной валюте.

«Пассажир взял с собой $9 тысяч, 1,9 млн рублей и 15 тысяч дирхамов и зашел в "зеленый" коридор. Когда выяснилось, что общая сумма превышает US$ 10 тысяч, мужчина предложил заполнить декларацию. Однако сделать это в "зеленом" коридоре уже невозможно»

– Уральское таможенное управление

Всего при мужчине нашли различной валюты примерно на 3 млн рублей, такие суммы подлежат декларированию.

Мужчина сообщил таможенникам в аэропорту Кольцово, что в Эмиратах планировал купить автомобиль. Суд выписал нарушителю штраф на 460 тыс рублей, однако мужчина выплатил только 230 тыс рублей - скидка 50% делается при оплате штрафа в течение 20 дней.

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