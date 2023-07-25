Россияне вышли на второе место по турпотоку в Дубай

Опубликовано: 15:57, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поток туристов из России в ОАЭ этим летом побьет рекорд. Россияне выбирают Дубай вместо Турции - преимуществом Эмиратов являются скидки для детей и более низкие цены на туры.

Высокие цены на отдых в Турции вынуждают россиян искать альтернативные места для отдыха. В этом году многие туристы предпочли отправиться на отдых в ОАЭ.

Поток туристов из России в Дубай уступает только турпотоку из Индии. Россияне едут летом в Эмираты, несмотря на 40-градусную жару.

«Главный стимул летних поездок у туристов в Дубай – цены. Местные отельеры дают большие скидки, различные акции. Например, этим летом к акции Kids Go Free подключились 90 отелей… В рамках действующей акции предельный возраст увеличен до 12 лет»

– офис по туризму Дубая

Рекорд установлен и в Абу-Даби - здесь россияне стали третьими после жителей Индии и стран Персидского залива.

Туроператоры отмечают: аналогичный турецкому или более комфортный тур можно приобрести на это лето в ОАЭ на 10-20% дешевле.

По оценкам АТОР, Эмираты вместо Турции этим летом выбирают туристы, отдыхающие в отелях среднего ценового сегмента. Более обеспеченные россияне, останавливающиеся в люксе, не отказались от отдыха в Турции, несмотря на подорожание.

Уже можно говорить, что лето 2023 по потому отдыхающих из России в ОАЭ поставит новый рекорд, заявил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Отельный бизнес в Эмиратах подстраивается под россиян, позиционируя себя как альтернативу Турции: все чаще появляются предложения «все включено», крупные отели нанимают русскоговорящую анимацию, передает «Вестник АТОР».