РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Россияне вышли на второе место по турпотоку в Дубай

Верблюды на пляже в Дубае
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Поток туристов из России в ОАЭ этим летом побьет рекорд. Россияне выбирают Дубай вместо Турции - преимуществом Эмиратов являются скидки для детей и более низкие цены на туры.

Высокие цены на отдых в Турции вынуждают россиян искать альтернативные места для отдыха. В этом году многие туристы предпочли отправиться на отдых в ОАЭ.

Поток туристов из России в Дубай уступает только турпотоку из Индии. Россияне едут летом в Эмираты, несмотря на 40-градусную жару.

«Главный стимул летних поездок у туристов в Дубай – цены. Местные отельеры дают большие скидки, различные акции. Например, этим летом к акции Kids Go Free подключились 90 отелей… В рамках действующей акции предельный возраст увеличен до 12 лет»

– офис по туризму Дубая

Рекорд установлен и в Абу-Даби - здесь россияне стали третьими после жителей Индии и стран Персидского залива.

Туроператоры отмечают: аналогичный турецкому или более комфортный тур можно приобрести на это лето в ОАЭ на 10-20% дешевле.

По оценкам АТОР, Эмираты вместо Турции этим летом выбирают туристы, отдыхающие в отелях среднего ценового сегмента. Более обеспеченные россияне, останавливающиеся в люксе, не отказались от отдыха в Турции, несмотря на подорожание.

Уже можно говорить, что лето 2023 по потому отдыхающих из России в ОАЭ поставит новый рекорд, заявил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Отельный бизнес в Эмиратах подстраивается под россиян, позиционируя себя как альтернативу Турции: все чаще появляются предложения «все включено», крупные отели нанимают русскоговорящую анимацию, передает «Вестник АТОР».

Что делать в Дубае летом? Самые интересные места

Что делать в Дубае летом? Самые интересные места

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1090 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version