Россияне в 2,3 раза чаще стали посещать Грузию

Опубликовано: 14:35, 17 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поток туристов из России в Грузию за первые полгода 2023 года вырос на 133%. Россияне вторые по численности туристы в Грузии, первенство за визитерами из Турции.

В Грузии с января по июнь побывали почти 580 тыс россиян, это в 2,3 раза больше, чем за первое полугодие прошлого года.

Всего, по данным Национальной администрации туризма Грузии, с начала года в республике побывали 577,6 тыс российских граждан. Турпоток вырос более чем в два раза по сравнению с данными за 2022 года - плюс 133,7%.

Больше чем россияне, Грузию любят только турки - поток из этой страны за полгода составил 582,5 тыс человек. Рост по сравнению с прошлогодними данными также значительный - плюс 122%.

Третье место по визитам в Грузию занимают граждане Азербайджана.

Всего за шесть месяцев в Грузии побывали 2,8 млн иностранцев - прирост к данным 2022 года составил почти 76%.