Россияне скупают подешевевшие туры в Турцию на лето

Цены на летний отдых в Турции снизились в рамках раннего бронирования почти на 30%. Туры в январе активно раскупают российские туристы.

Отдых в Турции летом 2024 года привлекает россиян не только теплым морем и отелями с системой "все включено", но и приятными ценами.

По данным РСТ, турецкие отельеры готовятся к высокому сезону заранее и уже предложили российскому рынку более привлекательные цены, из-за этого взлетели продажи.

Туроператор "Пегас Туристик" сообщает о росте продаж летних туров в два раза относительно прошлого января. Туры в Анталью россияне бронируют на 235% чаще, в Бодрум - почти на 300%.

"Отельеры снизили цены для российского рынка, в итоге стоимость пакета в евро уменьшилась в среднем на 27%. Темпы раннего бронирования опережают прошлогодние показатели"

– Coral Travel

В январе многие путешественники решили приобрести путевку на лето еще и на фоне опустившегося курс евро.