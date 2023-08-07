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Россияне поделились ожиданиями будущего

Россияне поделились ожиданиями будущего
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Социологи расспросили россиян о том, как они видят будущее страны, можно ли его предсказать, а также, в каком статусе сейчас пребывает Россия.

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, половина жителей России, полагают, что их страна – одна из великих держав, однако 28% выразили мнение, что таковой она станет не ранее, чем через два десятка лет.

Далее социологи задали вопрос о том, есть ли у российского руководства стратегия развития страны. Утвердительно на него ответили 33% респондентов, отрицательно – 12%.

В том, что будущее России можно с уверенностью предсказать согласны 24% респондентов, частичное согласие выразил 21% опрошенных, и, наконец, в графе «скорее согласны» отметилась 22%.

Образ будущего страны отчетливо увидели 19% участников опросы, сделать этого не смогли 13%, а 8% респондентов испытали затруднения.

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