Россияне поделились ожиданиями будущего

Опубликовано: 12:16, 7 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Социологи расспросили россиян о том, как они видят будущее страны, можно ли его предсказать, а также, в каком статусе сейчас пребывает Россия.

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, половина жителей России, полагают, что их страна – одна из великих держав, однако 28% выразили мнение, что таковой она станет не ранее, чем через два десятка лет.

Далее социологи задали вопрос о том, есть ли у российского руководства стратегия развития страны. Утвердительно на него ответили 33% респондентов, отрицательно – 12%.

В том, что будущее России можно с уверенностью предсказать согласны 24% респондентов, частичное согласие выразил 21% опрошенных, и, наконец, в графе «скорее согласны» отметилась 22%.

Образ будущего страны отчетливо увидели 19% участников опросы, сделать этого не смогли 13%, а 8% респондентов испытали затруднения.