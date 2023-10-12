Россияне переночевали в Турции 13,5 млн раз

Опубликовано: 17:30, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Около 90 млн ночевок в отелях Турции провели иностранцы. Россия занимает почетное второе место, больше в Турции ночевали только немецкие путешественники.

Российские туристы оказались на втором месте в тройке тех иностранцев, которые провели в Турции больше всего ночей с начала года, следует из данных Минкультуры Турции.

Россияне оплатили 13,5 тыс ночей в гостиницах Турции за восемь месяцев.

"В период с января по август первое место по количеству ночевок иностранных туристов в объектах, имеющих действующие лицензии, заняла Германия (18,6 млн). На втором месте Россия, граждане этой страны провели в гостиницах Турции 13,5 млн ночей. Количество ночевок путешественников из этих стран снизилось примерно на 14%"

– портал Turizm Guncel

Тройку замыкают англичане, путешественники из Великобритании провели в Турции 10,4 млн ночь.

Всего за восемь месяцев в Турции на интуристов приходится 87 млн ночевок, это на 10% меньше, чем в прошлом году.