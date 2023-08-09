Россиян ждет подорожание кофе и чая

Опубликовано: 12:31, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цены на кофе и чай будут повышаться, начиная с сентября. Это связано как с обесцениванием рубля, так и с неурожаем какао-бобов.

Стоимость чая и кофе в России повысится примерно на 10%. Об этом говорится в прогнозе производителя напитков «Май». Уточняется, что рост цен будет «плавным».

«Они вырастут на 6–9%. <…> Эти сегменты рынка продовольствия наиболее зависимы от импорта сырья…»

– издание «Коммерсантъ»

Уточняется, что повышение стоимости кофе и чая связано с девальвацией рубля, а также неурожаем какао-бобов.

В условиях неуклонно снижающейся покупательной способности россиян, по всей видимости, ритейлеры будут стимулировать активность в области спроса ростом числа промоакций.