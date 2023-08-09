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Россиян ждет подорожание кофе и чая

Россиян ждет подорожание кофе и чая
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Цены на кофе и чай будут повышаться, начиная с сентября. Это связано как с обесцениванием рубля, так и с неурожаем какао-бобов.

Стоимость чая и кофе в России повысится примерно на 10%. Об этом говорится в прогнозе производителя напитков  «Май». Уточняется, что рост цен будет «плавным».

«Они вырастут на 6–9%. <…> Эти сегменты рынка продовольствия наиболее зависимы от импорта сырья…»

– издание «Коммерсантъ»

Уточняется, что повышение стоимости кофе и чая связано с девальвацией рубля, а также неурожаем какао-бобов.

В условиях неуклонно снижающейся покупательной способности россиян, по всей видимости, ритейлеры будут стимулировать активность в области спроса ростом числа промоакций.

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Кофе Jacobs уходит из России

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