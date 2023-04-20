Россиян предупредили, что ковид Арктур обходит иммунитет

Опубликовано: 9:40, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новый подвариант коронавиурса «арктур» очень заразен, но заболевание протекает в легкой форме. Очередной пик заболеваемости придется на май. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, говоря о новом подварианте коронавируса "арктур", отметила, что даже небольшой контакт с заболевшим ведет к инфицированию и развитию заболевания.

По ее словам, новый подвариант ковида, обладая высокой контагиозностью, умеет обходить ранее сформированный иммунитет.

«Мы пока изучаем этот вирус, но уже сегодня, из данных зарубежных ученых, он умеет обходить сформировавшийся ранее иммунитет»

– сказала она в ходе рабочей поездки в Саратов.

В то же время Попова отметила, что заболевание протекает в легкой форме и не требует госпитализации.

В связи с высокой контагиозностью «арктура» Роспотребнадзор прогнозирует риск подъема заболеваемости ковидом в конце мая.