Мясников подробно рассказал о подштамме арктур

Опубликовано: 12:51, 19 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Доктор Мясников назвал особенности коронавируса арктур, сравнил его с кракеном и рассказал, как теперь болеют коронавирусом. Симптомы арктура близки к симптомам обычной простуды.

Arcturus или "арктур" - новый подштамм омикрона, кузен "кракена", прежде всего сообщил на своей странице в соцсети врач и телеведущий Александр Мясников.

Этот подвид коронавируса был впервые выявлен в конце марта в Индии, сегодня он уже добрался до России. ВОЗ включила его в особый список, как потенциально возможный лидер-возбудитель COVID-19.

Арктур (ХВВ.1.16) является близким родственником Кракена (ХВВ.1.5), оба подштамма характеризуются большой заразностью.

На примере США, Мясников заметил, что арктур заразнее, кракена. Появившись всего месяц назад, арктур уже занимает второе место по распространению в штатах, на него приходится 7% случаев заболевания, на "гуляющий" полгода кракен - 78%.

"Чуть более заразный, но не более опасный. Как и "Кракен" - просто ОРЗ",

– пишет Мясников.

Коронавирус арктур – какие симптомы

Обычно арктур, как и его предшественники, другие подварианты омикрона, переносится относительно легко.

Симптомы коронавируса сегодня: боль в горле и кашель , затрудненное дыхание, лихорадка и высокая температура, насморк, головная боль и боль в мышцах, высокая утомляемость. Также возможны симптомы, связанные с ЖКТ: дискомфорт в области живота, тошнота, диарея.

Одним из симптомов арктура может стать конъюнктивит, многие из заразившихся жалуются на то, что у них чешутся глаза.

Когда ждать новый ковид?

Коронавирус эволюционирует в сторону сильной заразности и более легкого течения болезни, отметил врач. Новые мутация появляются примерно раз в 3-4 месяца