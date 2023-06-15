Россия задумалась над газовым хабом в Иране

Опубликовано: 13:47, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Проект создания в Иране газового хаба необходимо детально изучить, заявили в МИД РФ. Ранее о возможности его реализации заявляли в Тегеране.

В МИД РФ прокомментировали озвученную ранее Тегераном идею о создании газового хаба. Такую возможность прокомментировал замглавы ведомства Александр Панкин.

"Тут вопрос действительно требует экспертной проработки. Дело в деталях"

– дипломат

Замминистра добавил, что Россия, одновременно с участием "в разных конфигурациях", должна следить за тем, чтобы не нарушались ее интересы.

О газовом хабе в Иране

Инициативу о создании в Исласмкой Республике газового хаба ранее выдвинул глава Миннефти ИРИ. По словам Джавада Оуджи, другими участниками проекта могут стать РФ, Туркменистан и Катар. Сам хаб может быть обустроен в провинции Бушер.