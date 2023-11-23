Россия увеличит поставки рыбы в Узбекистан

В Узбекистане станет больше российской рыбы. Поступил запрос на увеличение квот на минтай и сельдь.
Россия увеличит обеспечение узбекистанских потребителей рыбой. Вопрос обсуждался на встрече представителей Росрыболовства и ассоциации «Узбекбаликсаноат».
Узбекистан запросил увеличения квот на вылов рыбы в российских водах. Стране требуется ежегодно 50 тыс т минтая и 20 тыс т сельди. Вопрос увеличения поставок рыбной продукции из РФ в Узбекистан будет решаться поэтапно.
Кроме того, стороны обсудили возможность создания совместное предприятие.
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