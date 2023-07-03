Россия сокращает экспорт нефти

Опубликовано: 15:00, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Александр Новак сообщил о сокращении экспорта нефти Россией на добровольной основе. По его словам, это делается для обеспечения баланса нефтяного рынка.

В августе этого года Россия на добровольной основе сократит экспорт нефти на 500 тыс баррелей в сутки, сообщил российский вице-премьер Александр Новак.

По его словам, Россия делает такой шаг ради обеспечения баланса нефтяного рынка.

"В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тысяч баррелей в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину"

- Александр Новак

Стоит отметить, что данное решение коснется именно экспорта, а не добычи. Ранее Россия добровольно сократила добычу нефти на 500 тыс баррелей в сутки от средних февральских значений в марте, а затем такое решение продлилось до конца года.

Помимо этого, Саудовская Аравия продлила на август добровольное сокращение нефтяной добычи на 1 млн баррелей в сутки. Общий объем сокращения добычи Эр-Риядом в августе составит 1,5 млн баррелей в сутки, поскольку ранее КСА объявил о снижении производства на 500 тыс б/с.