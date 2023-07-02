Опубликовано: 11:34, 2 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Минфине РФ заявили, что Россия с 1 июля снизила экспортную пошлину на нефть – до $15,6 за тонну. Пошлина на светлые и темные нефтепродукты также опустилась.

Минфин РФ опубликовал данные, согласно которым с 1 июля этого года экспортная пошлина на нефть из России упала до $15,6 за тонну (-$0,6).

В документе отмечается, что стоимость марки Urals с 15 мая по 14 июня составила $54,57 за баррель - $398,3 за тонну. До этого российская нефть стоила $55,97.

При этом в ведомстве заявили, что цена на North Sea Dated (Brent датированный) находилась на отметке $75,46. Таким образом отечественная марка торговалась с дисконтом $20,89.

Кроме того, в России на $0,2 упала пошлина на светлые и темные нефтепродукты – $4,6 и $15,6 соответственно. Экспортная пошлина товарного бензина теперь в пределах отметки $4,6 за тонну, а в пределах прямогонного – $8,5.