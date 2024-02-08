Россия снова разрешила бананы из Эквадора

Поставки бананов из Эквадора в РФ могут быть возобновлены, постановил Россельхознадзор. При этом в понедельник Россия и Эквадор обсудят технические детали вопроса.

Предприятия-поставщики бананов из Эквадора в Россию могут возобновить экспорт. Россельхознадзор дал «зеленый свет» пяти предприятиям, которые ранее был ограничены в поставках из-за нарушений, передает телеканал "Россия-24".

Разрешение выдано под гарантии контрольной службы Эквадора.

По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, еще предстоят переговоры сторон о будущих поставках и контроле за безопасностью.

"Сегодня мы официально объявляем о том, что в понедельник в 4 часа по московскому времени у нас видеоконференция с контрольной службой Эквадора. Мы уже сегодня говорим, что мы даем право этим пяти эквадорским компаниям поставлять под гарантии службы Эквадора, а всю техническую часть мы будем обсуждать дальше"

– глава Россельхознадзора

Ранее сообщалось, что Эквадор намерен направить в РФ делегацию для обсуждения «бананового вопроса».