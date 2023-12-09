В России не будет бананов и гвоздик из Эквадора: виноваты вредители или политики?

Не успела завершиться коллизия с резким подорожанием в России куриных яиц, как подобная угроза нависла над бананами и гвоздиками. Эквадорских плодов и цветов на прилавках российских магазинов станет значительно меньше, а значит, они подорожают. Расскажем, что и почему случилось с эквадорскими бананами и гвоздиками и чем их могут заменить.

Что нашли в эквадорских бананах?

В конце минувшей недели Россельхознадзор - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору – пригрозил Эквадору ограничительными мерами, объяснив это систематическим выявлением в эквадорских бананах многоядной мухи-горбатки. Ее в России и других странах Евразийского экономического союза считают опасной. Муху Россельхознадзор нашел в бананах пяти эквадорских экспортеров, после чего написал министру сельского хозяйства и животноводства Эквадора письмо с требованием приостановить сертификацию экспортеров, нарушивших требования.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое муха-горбатка?

Многоядная муха-горбатка считается универсальным вредителем. Живет она в овощах, фруктах, почве и очень хорошо размножается. Причем для размножения таким мухам не нужны какие-то особые условия, делать это они могут везде, даже в транспортных контейнерах. Такова интимная сторона жизни этих вредных насекомых.

Что же касается других мушиных утех, то они чревоугодники. Недаром мух называют многоядными. В их рацион может входить:

картошка

мука

соя

сыр

вяленая рыба

дыня

грибы

овощи

фрукты

и, конечно, бананы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем вредна муха-горбатка?

Муха заражает продукты, к которым прикасается. Ее личинки могут поселиться в

кожных ранах

кишечнике

легких

слизистой оболочке глаз

органах мочеполовой системы.

В итоге они вызывают паразитарные болезни у животных и человека. Кроме того, горбатку считают переносчиком холеры.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем могут заменить эквадорские бананы?

Эквадор – не единственная страна, из которой в Россию приезжают бананы. Поэтому другие экспортеры сейчас могут нарастить поставки. Кроме того, к ним могут добавиться новые. Сейчас среди действующих и потенциальных экспортеров бананов на российский рынок называют

Анголу

Вьетнам

Нигерию

Гватемалу

Коста-Рику

Филиппины

Колумбию

Кению

Индию.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто выращивает больше всех бананов?

Индия - 33 млн тонн ежегодно.

Китай - 12 млн тонн.

Индонезия - 8,7 млн тонн.

Индийские бананы уже едут в Россию

По (очевидно, неслучайному) совпадению в тот день, когда Россельхознадзор отправил письмо эквадорскому министру, представители ведомства связались с индийским Минсельхозом, точнее, с его Управлением защиты, карантина и хранения растений. Речь шла о поставках в Россию из Индии

бананов

манго

ананасы

папайя

гуава.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Оказалось, что что первая партия бананов из Индии уже ухала в Россию в январе, вторую отправят до конца февраля, а потом объемы экспорта будут наращиваться.

Эквадорские гвоздики тоже под запретом

Воодушевленный перспективами поставок бананов из других стран Россельхознадзор решил разобраться и с цветочным бизнесом эквадорских партнеров. Служба выразила обеспокоенность участившимися случаями нарушения фитосанитарных требований ЕЭАС при поставках срезанных цветов эквадорского происхождения. В гвоздиках нашли западный (калифорнийский) цветочный трипс. Причем эквадорские гвоздики приезжают в Россию не напрямую, а из

Латвии

Литвы

Нидерландов

Германии.

Поэтому Россельхознадзор написал письма в уполномоченные органы этих стран с просьбой прекратить с 9 февраля сертификацию эквадорских гвоздик.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое западный трипс?

Западный (калифорнийский) цветочный трипс – вредитель закрытого грунта – может испортить 244 вида растений, в том числе:

гвоздику

гладиолус

розу

томат

баклажан

огурец

землянику

свеклу

морковь

лук

горох

абрикос

персик

нектарин

сливу

хлопок

гвоздику

грейпфрут

виноград

сладкий перец

фасоль.

Обошлось ли без политики?

Проблемы с эквадорскими бананами и гвоздиками обнаружились после того, как эквадорцы собрались продать Вашингтону старую советскую военную технику (в частности, вертолеты) за 200 млн долларов. В Москве напомнили, что Кито не имеет права предавать продукцию военного назначения третьей стороне без письменного согласия из России. Но в Эквадоре возразили, что это не техника вовсе, а металлолом какой-то. Все это в Москве расценили как недружественный шаг, поскольку США, получив военную технику, могут направить ее на Украину. После этого за дело и взялся Россельхознадзор.