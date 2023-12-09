В России не будет бананов и гвоздик из Эквадора: виноваты вредители или политики?

Что нашли в эквадорских бананах?
В конце минувшей недели Россельхознадзор - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору – пригрозил Эквадору ограничительными мерами, объяснив это систематическим выявлением в эквадорских бананах многоядной мухи-горбатки. Ее в России и других странах Евразийского экономического союза считают опасной. Муху Россельхознадзор нашел в бананах пяти эквадорских экспортеров, после чего написал министру сельского хозяйства и животноводства Эквадора письмо с требованием приостановить сертификацию экспортеров, нарушивших требования.
Что такое муха-горбатка?
Многоядная муха-горбатка считается универсальным вредителем. Живет она в овощах, фруктах, почве и очень хорошо размножается. Причем для размножения таким мухам не нужны какие-то особые условия, делать это они могут везде, даже в транспортных контейнерах. Такова интимная сторона жизни этих вредных насекомых.
Что же касается других мушиных утех, то они чревоугодники. Недаром мух называют многоядными. В их рацион может входить:
- картошка
- мука
- соя
- сыр
- вяленая рыба
- дыня
- грибы
- овощи
- фрукты
- и, конечно, бананы.
Чем вредна муха-горбатка?
Муха заражает продукты, к которым прикасается. Ее личинки могут поселиться в
- кожных ранах
- кишечнике
- легких
- слизистой оболочке глаз
- органах мочеполовой системы.
В итоге они вызывают паразитарные болезни у животных и человека. Кроме того, горбатку считают переносчиком холеры.
Чем могут заменить эквадорские бананы?
Эквадор – не единственная страна, из которой в Россию приезжают бананы. Поэтому другие экспортеры сейчас могут нарастить поставки. Кроме того, к ним могут добавиться новые. Сейчас среди действующих и потенциальных экспортеров бананов на российский рынок называют
- Анголу
- Вьетнам
- Нигерию
- Гватемалу
- Коста-Рику
- Филиппины
- Колумбию
- Кению
- Индию.
Кто выращивает больше всех бананов?
- Индия - 33 млн тонн ежегодно.
- Китай - 12 млн тонн.
- Индонезия - 8,7 млн тонн.
Индийские бананы уже едут в Россию
По (очевидно, неслучайному) совпадению в тот день, когда Россельхознадзор отправил письмо эквадорскому министру, представители ведомства связались с индийским Минсельхозом, точнее, с его Управлением защиты, карантина и хранения растений. Речь шла о поставках в Россию из Индии
- бананов
- манго
- ананасы
- папайя
- гуава.
Оказалось, что что первая партия бананов из Индии уже ухала в Россию в январе, вторую отправят до конца февраля, а потом объемы экспорта будут наращиваться.
Эквадорские гвоздики тоже под запретом
Воодушевленный перспективами поставок бананов из других стран Россельхознадзор решил разобраться и с цветочным бизнесом эквадорских партнеров. Служба выразила обеспокоенность участившимися случаями нарушения фитосанитарных требований ЕЭАС при поставках срезанных цветов эквадорского происхождения. В гвоздиках нашли западный (калифорнийский) цветочный трипс. Причем эквадорские гвоздики приезжают в Россию не напрямую, а из
- Латвии
- Литвы
- Нидерландов
- Германии.
Поэтому Россельхознадзор написал письма в уполномоченные органы этих стран с просьбой прекратить с 9 февраля сертификацию эквадорских гвоздик.
Что такое западный трипс?
Западный (калифорнийский) цветочный трипс – вредитель закрытого грунта – может испортить 244 вида растений, в том числе:
- гвоздику
- гладиолус
- розу
- томат
- баклажан
- огурец
- землянику
- свеклу
- морковь
- лук
- горох
- абрикос
- персик
- нектарин
- сливу
- хлопок
- гвоздику
- грейпфрут
- виноград
- сладкий перец
- фасоль.
Обошлось ли без политики?
Проблемы с эквадорскими бананами и гвоздиками обнаружились после того, как эквадорцы собрались продать Вашингтону старую советскую военную технику (в частности, вертолеты) за 200 млн долларов. В Москве напомнили, что Кито не имеет права предавать продукцию военного назначения третьей стороне без письменного согласия из России. Но в Эквадоре возразили, что это не техника вовсе, а металлолом какой-то. Все это в Москве расценили как недружественный шаг, поскольку США, получив военную технику, могут направить ее на Украину. После этого за дело и взялся Россельхознадзор.