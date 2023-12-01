Российский регулятор качества: что это такое?

Качество продукции и предоставляемых услуг в России - важный аспект не только для потребителей, но и для поставщиков. Куда обращаться по вопросам защиты прав потребителей, кто следит за качеством продуктов и услуг в России что может запретить Роспотребнадзор - рассказываем в этом материале.

Кто проверяет качество продуктов?

Контроль качества продуктов в России осуществляет федеральная (то есть государственная) служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или коротко - Роспотребнадзор. Эта специальная служба, российский регулятор качества, выполняет часть задач, которые до ее создания находились в ведении Министерства здравоохранения и Министерства экономического развития и торговли. Роспотребнадзор появился в 2004 году, а руководит ведомством - Главный санитарный врач России. Сегодня эту должность занимает Анна Попова. Роспотребнадзор подотчетен председателю правительства, то есть Михаилу Мишустину.

Чем занимается Роспотребнадзор

Роспотребнадзор - это служба, которая, в первую очередь, обеспечивает благополучие человека и потребителя, поэтому наделена полномочиями проводить проверку любого предприятия. Функции Роспотребнадзора:

оценка качества и безопасности пищевых продуктов

оценка объектов общественного питания

выявление потенциально опасной продукции

оценка объектов торговли продуктами питания

проведение лабораторных исследований продуктов питания

профилактика инфекционных заболеваний и заболеваний, связанных с употреблением некачественных продуктов питания

контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических норм

контроль за условиями воспитания, обучения и труда.

Работу Роспотребнадзора обеспечивают почти 30 научных организаций.

Зачем обращаются в Роспотребнадзор

Кроме того, Роспотребнадзор принимает жалобы потребителей, чьи права были нарушены поставщиком услуг или продавцом. Ведомство рассматривает заявку, а затем проводит соответствующую проверку, и если факт нарушения подтвержден, Роспотребнадзор наделен полномочиями привлечь нарушителя к административной (не уголовной) ответственности.

Роспотребнадзор может:

сделать предупреждение

наложить штраф

приостановить деятельность учреждения.

За что штрафует Роспотребнадзор?

Несоблюдение санитарно-гигиенических норм. Некачественный товар или услугу. Обман потребителей.

Роспотребнадзор может наложить штраф в размере от 500 до 50 тыс. рублей, а также приостановить деятельность предприятия сроком до трех месяцев. Проверка продукции осуществляется в специальных лабораториях.

Чем отличается Роспотребнадзор от СЭС

Роспотребнадзор обладает более широкими полномочиями, чем Санитарно-эпидемиологическая служба. Кроме того, Роспотребнадзор - это государственная служба, а СЭС сегодня - это частные предприятия, оказывающие услуги дезинсекции, дезинфекции и дератизации. Тем не менее сегодня многие по-прежнему называют Роспотребнадзор СЭС, поскольку санитарно-эпидемиологические станции функционировали в СССР. Сегодня в каждом субъекте Российской Федерации есть региональное Управление Роспотребнадзора.

Что может запретить Роспотребнадзор

Роспотребнадзор может запретить любую деятельность или продажу товаров, которые представляют угрозу здоровью или могут ухудшить качество жизни граждан России. В 2020 году, например, Роспотребнадзор запретил ресторанам и кафе включать чаевые в счет, а в 2021 году - ввоз китайских продуктов, содержащих ГМО. Совсем недавно Роспотребнадзор запретил маркетплейсам взимать штрафы при возврате покупателями товаров.

Кто еще регулирует качество продукции в России?

Качество лекарственных препаратов и деятельность медицинских учреждений в России контролирует Росздравнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения. Руководит службой Алла Самойлова. Ветеринарный и фитосанитарный контроль обеспечивает Россельхознадзор. Руководит службой Сергей Данкверт.