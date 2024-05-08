Россия раскритиковала глав МИД стран Европы за посещение митинга в Грузии

Вице-спикер Совета Федерации высказался в отношении министров иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии, которые приняли участие в уличных шествиях в Грузии. Член СФ подчеркнул, что, таким образом, страны НАТО проявили неуважение к суверенитету Грузии.

Страны НАТО не уважают независимость Грузии и вторгаются в ее внутренние дела. С таким заявлением выступил зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев в ответ на участие глав МИД Балтии и Исландии в уличных демонстрациях против одобрения закона "О прозрачности иностранного влияния", которые проходят в грузинской столице.

"Полное презрение к суверенитету подопытных и бесцеремонное, на глазах у всего мира вмешательство в их внутренние дела.<…> Три же натовских министра своими неуклюжими действиями лишь добавили соли и перца этой теме. Куда уж прозрачнее"

– Константин Косачев

Он подчеркнул, что власти республики хотят одобрить законопроект об иноагентах для того, чтобы защитить граждан от западного влияния и попыток госпереворота.

Ранее сообщалось, что в среду 15 мая представители дипломатии Балтии и Исландии прилетели в Тбилиси для того, чтобы обсудить с представителями правящей верхушки и оппозиции республики ряд тем. В частности, чиновники поднимали вопрос отказа от принятия закона об иноагентах.

После переговоров главы МИД присоединились к шествию протестующих на улицах столицы Грузии.