Вестник Кавказа

Россия призвала Иран и Израиль к сдержанности

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Москве выразили озабоченность в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. Там призвали вовлеченные стороны к сдержанности.

МИД России опубликовал на своем сайте заявление в связи с атакой на территории Израиля. В ведомстве выразили озабоченность в связи с опасной эскалацией на Ближнем Востоке.

В министерстве заявили, что напряженность в регионе продолжит расти из-за неурегулированности кризисов, которые зачастую подогреваются безответственными провокационными действиями.

МИД призвал вовлеченные стороны к сдержанности и рассчитывает, что проблемы региона будут решаться политико-дипломатическими способами.

Атака Ирана на Израиль

Напомним, 14 апреля Иран выпустил сотни беспилотников и ракет по территории Израиля. В ЦАХАЛ заявили, что 99% снарядов и дронов были перехвачены.

Удары Тегерана были поддержаны со стороны ливанской группировки "Хезболла" и йеменских хуситов.

В результате атаки незначительно пострадала база израильских ВВС и другие военные и стратегические точки.

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