Россия приветствует успешное проведение выборов в Азербайджане

МИД РФ отметил успешное проведение голосования в Азербайджане и выразил надежду на продолжение сотрудничества и укрепление связей.

Министерство иностранных дел России поприветствовало состоявшиеся выборы в Азербайджанской Республики и отметило, что российская сторона готова к укреплению двусторонних отношений.

МИД РФ также выразил поддержку АР в урегулировании армяно-азербайджанского вопроса.

"Российская сторона приветствует успешное проведение выборов в Азербайджане и настроена на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства с Азербайджанской Республикой, активную совместную работу по международным и региональным вопросам, в том числе по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне по нормализации армяно-азербайджанских отношений"

- МИД России

В ведомстве также напомнили, что российский лидер Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева и направил письмо, в котором сказано, что результаты выборов подтвердили всенародную поддержку лидера республики.

МИД отметил слова генсекретаря СНГ Сергея Лебедева, который был одни из международных наблюдателей выборов, что голосование прошлом в полном соответствии всех правил демократического волеизъявления граждан.

В связи с этим в министерстве подчеркнули, что точка западных стран на общем фоне выглядит предвзятой.

"На этом фоне исключительно ангажированными выглядели оценки от стран Запада и контролируемых ими международных структур, которые, как мы видели, изначально были крайне необъективно настроены к президентским выборам в Азербайджане и отрабатывали заранее затвержденные методички по дискредитации электорального процесса"

- МИД РФ