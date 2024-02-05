Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Россия приветствует успешное проведение выборов в Азербайджане

Россия приветствует успешное проведение выборов в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД РФ отметил успешное проведение голосования в Азербайджане и выразил надежду на продолжение сотрудничества и укрепление связей.

Министерство иностранных дел России поприветствовало состоявшиеся выборы в Азербайджанской Республики и отметило, что российская сторона готова к укреплению двусторонних отношений. 

МИД РФ также выразил поддержку АР в урегулировании армяно-азербайджанского вопроса. 

"Российская сторона приветствует успешное проведение выборов в Азербайджане и настроена на дальнейшее укрепление союзничества и стратегического партнерства с Азербайджанской Республикой, активную совместную работу по международным и региональным вопросам, в том числе по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне по нормализации армяно-азербайджанских отношений"

 - МИД России 

В ведомстве также напомнили, что российский лидер Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева и направил письмо, в котором сказано, что результаты выборов подтвердили всенародную поддержку лидера республики. 

МИД отметил слова генсекретаря СНГ Сергея Лебедева, который был одни из международных наблюдателей выборов, что голосование прошлом в полном соответствии всех правил демократического волеизъявления граждан. 

В связи с этим в министерстве подчеркнули, что точка западных стран на общем фоне выглядит предвзятой. 

"На этом фоне исключительно ангажированными выглядели оценки от стран Запада и контролируемых ими международных структур, которые, как мы видели, изначально были крайне необъективно настроены к президентским выборам в Азербайджане и отрабатывали заранее затвержденные методички по дискредитации электорального процесса"

 - МИД РФ 

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2070 просмотров
реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы