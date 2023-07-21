Россия предостерегла Армению от присоединения к Римскому статуту

Опубликовано: 12:30, 21 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Намерение Армении присоединиться к Римскому статуту может нанести ущерб российско-армянским отношениям. В СФ предостерегли Ереван от подобного шага.

Заместитель председателя Совета Федерации, сопредседатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству Юрий Воробьев обратил внимание Национального собрания Армении на то, что армянские парламентарии должны тщательно взвесить все за и против присоединения страны к Римскому статуту. В частности, они должны принять во внимание риски, которые несет этот шаг в перспективе союзнических отношений с российской стороной.

Напомним, что в марте 2023 года Конституционный суд Республики Армения указал на то, что Римский статут не расходится с главным законом страны.

"Как мы понимаем, это означает, что Армения признает юрисдикцию Гаагского трибунала в отношении всех дел, которые тот ведет. Исходим из того, что этот шаг наших армянских коллег не имеет антироссийского контекста, но, тем не менее, на практике несет ощутимый вред российско-армянским отношениям"

– Юрий Воробьев

Далее Воробьев отметил, что в настоящее время продолжается диалог между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Дистанцирование от России

В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко в первую очередь отметил, что присоединение Армении к Римскому статуту крайне негативно повлияет на ее отношения с Россией.

"Это будет продолжать тенденцию дальнейшего дистанцирования Армении от России. В нынешнем контексте это будет смотреться как демонстративная недружественная позиция Армении. Если Армения присоединяется, значит, она считает, что президента России можно арестовать. Она считает, что президент России подсуден Римскому статуту", – поведал политолог.

Удар по отношениям РФ и Армении

Он подчеркнул, что такой шаг Еревана станет очередным доказательством того, что страна уходит от России к контактам с Францией и США. "Естественно, Россия предпримет ответные меры, и российско-армянское партнерство получит новый удар", – уточнил Алексей Фененко.

Кроме того, он пояснил, что Армения, желая присоединиться к Римскому статуту, стремится заслужить любой ценой дружбу с США, Францией и НАТО. "В Ереване надеются, что эти страны помогут им взять реванш за неудачу в Карабахской войне осенью 2020 года", – подытожил эксперт.