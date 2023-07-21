Россия предостерегла Армению от присоединения к Римскому статуту

Заместитель председателя Совета Федерации, сопредседатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству Юрий Воробьев обратил внимание Национального собрания Армении на то, что армянские парламентарии должны тщательно взвесить все за и против присоединения страны к Римскому статуту. В частности, они должны принять во внимание риски, которые несет этот шаг в перспективе союзнических отношений с российской стороной.
Напомним, что в марте 2023 года Конституционный суд Республики Армения указал на то, что Римский статут не расходится с главным законом страны.
"Как мы понимаем, это означает, что Армения признает юрисдикцию Гаагского трибунала в отношении всех дел, которые тот ведет. Исходим из того, что этот шаг наших армянских коллег не имеет антироссийского контекста, но, тем не менее, на практике несет ощутимый вред российско-армянским отношениям"
– Юрий Воробьев
Далее Воробьев отметил, что в настоящее время продолжается диалог между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
Дистанцирование от России
В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко в первую очередь отметил, что присоединение Армении к Римскому статуту крайне негативно повлияет на ее отношения с Россией.
"Это будет продолжать тенденцию дальнейшего дистанцирования Армении от России. В нынешнем контексте это будет смотреться как демонстративная недружественная позиция Армении. Если Армения присоединяется, значит, она считает, что президента России можно арестовать. Она считает, что президент России подсуден Римскому статуту", – поведал политолог.
Удар по отношениям РФ и Армении
Он подчеркнул, что такой шаг Еревана станет очередным доказательством того, что страна уходит от России к контактам с Францией и США. "Естественно, Россия предпримет ответные меры, и российско-армянское партнерство получит новый удар", – уточнил Алексей Фененко.
Кроме того, он пояснил, что Армения, желая присоединиться к Римскому статуту, стремится заслужить любой ценой дружбу с США, Францией и НАТО. "В Ереване надеются, что эти страны помогут им взять реванш за неудачу в Карабахской войне осенью 2020 года", – подытожил эксперт.