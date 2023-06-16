Римский статут в Армении отправляют на ратификацию в парламент

Еще один шаг к ратификации Римского статута МУС сделала Армения. В правительстве заявили, что в скором времени договор, уже признанный не противоречащим Конституции, будет направлен в парламент на ратификацию.
Армянский Кабмин планирует послать Римский статут МУС в Национальное собрание, рассказали в пресс-службе правительства.
Об этом сообщает "Арменпресс".
В марте Конституционный суд Армении решил, что обязательства, которые государство возьмет на себя в рамках Римского статута, не противоречат его Конституции. Следующим этапом присоединения Еревана к договору должна стать его ратификация парламентом. С этой целью документ и будет направлен в законодательный орган.
Реакция России
В Москве решение Еревана восприняли крайне негативно. Представитель МИД РФ заявил ТАСС, что ратификация Римского статута неприемлема. Дипломат также предупредил о "крайне негативных" последствиях для Армении.