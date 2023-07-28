Россия открывает дипмиссию в Буркина-Фасо

Уже в четверг, 28 декабря, в столице Буркина-Фасо Уагадугу откроется российское посольство – по численности работников оно будет соответствовать размеру большинства российских дипмиссий в Западной Африке.

Российское посольство в далекой африканской стране Буркина-Фасо начнет свою работу 28 декабря, сообщили в диппредставительстве РФ в Кот Д’Ивуаре.

"Посол РФ в Кот-д’Ивуаре и Буркина-Фасо по совместительству Алексей Салтыков 28 декабря 2023 года проведет официальную церемонию возобновления работы посольства в Уагадугу с участием буркинийских официальных лиц, представителей дипкорпуса дружественных стран, СМИ и соотечественников"

- посольство РФ в Кот-д’Ивуаре

До назначения нового посла России в Буркина-Фасо выполнять его обязанности будет Салтыков, передает ТАСС.

Напомним, о планах по возобновлению работы российских посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее ранее говорил президент РФ Владимир Путин, отмечая, что это станет реальным практическим шагом по активизации работы со странами Африки, в том числе - в сфере культуры и туризма.