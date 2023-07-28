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Россия расширяет связи с Африкой

"Бесплатное зерно": Путин удивил Африку

В Петербурге завершился саммит Россия-Африка. В чем был его главный итог и смысл?

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Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

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