Главная Видео Россия расширяет связи с Африкой Опубликовано: 17:23, 28 июл 2023 (UTC+3 MSK) "Бесплатное зерно": Путин удивил Африку В Петербурге завершился саммит Россия-Африка. В чем был его главный итог и смысл? Читайте нас в Дзен Новости Google News 545 просмотров Видео Новости России Новости политики Ещё ... Поделиться: Распечатать: Подписывайтесь на наш Телеграм канал РЕКЛАМА Лента новостей Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом 17:59, 28 июл Туристы сорвались со скалы в Черекском районе КБР 17:30, 28 июл Турция нашла новый способ заработать на туристах 16:48, 28 июл Лесной пожар в Кемере взят под контроль 16:44, 28 июл Непогода остановила «канатки» в Кабардино-Балкарии 16:15, 28 июл Грузия и Китай станут стратегическими партнерами 16:13, 28 июл Анапа закрыла пляжи из-за шторма 15:37, 28 июл Минобороны Азербайджана: армянские боевики создают угрозу для пассажирских самолетов 15:14, 28 июл Ищете дешевую квартиру на Кавказе? Вам пора в Чечню 14:37, 28 июл На полицейского в Назрани напали во время допроса 14:22, 28 июл Пляжи Геленджика закрыли для купания на два дня Все новости Видео Россия расширяет связи с Африкой Блинкен заговорил о восстановлении отношений с Ираном? О чем договорились главы МИД Армении и Азербайджана? Музей Востока раскрывает тайну кубачинского браслета #ГЛАВНОЕ: Москву атаковали беспилотники Трамп бьет Байдена его же оружием