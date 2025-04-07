Россия не оставит Абхазию без электричества

Три четверти поставок электроэнергии из России в Абхазию минувшей зимой были безвозмездными, и страна даже не успела потребить часть из из общего лимита в 300 миллионов киловатт-часов, рассказал замглавы Минэнерго РФ.

Россия периодически выручает Абхазию в зимний период, поставляя в страну электроэнергию, и делает это не ради корысти – так, примерно три четверти поставок электроэнергии из России в Абхазию были безвозмездными, заявил в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

"Коллеги активно и покупают электроэнергию - треть, может быть четверть от общей поставки закупалась. Три четверти из того объема, который был поставлен в целом в Абхазию, были гуманитарные"

- Евгений Грабчак

В теплый период республика справляется с этой проблемой самостоятельно – сейчас поставки электроэнергии в Абхазию не ведутся. Страна даже не полностью освоила весь лимит в 300 млн кВт/ч, выделенный для последних гуманитарных поставок из России, однако без электричества она не остается – поставки зависят от уровня дефицита, объяснил замминистра, передает РИА Новости.

На протяжении всего зимнего периода в страну было поставлено 327 млн кВт/ч электричества, и Россия готова найти решения, чтобы исключить в Абхазии веерные отключения электричества.

Напомним, в феврале Москва и Сухум достигли договоренности о дополнительных поставках электричества (перетоке) из России в Абхазию в объеме более 182 млн кВт/ч, чем обеспечили надежное снабжение электричеством жителей Абхазии.