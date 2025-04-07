Россия не оставит Абхазию без электричества

Россия периодически выручает Абхазию в зимний период, поставляя в страну электроэнергию, и делает это не ради корысти – так, примерно три четверти поставок электроэнергии из России в Абхазию были безвозмездными, заявил в кулуарах форума "Россия - Исламский мир: KazanForum" замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.
"Коллеги активно и покупают электроэнергию - треть, может быть четверть от общей поставки закупалась. Три четверти из того объема, который был поставлен в целом в Абхазию, были гуманитарные"
- Евгений Грабчак
В теплый период республика справляется с этой проблемой самостоятельно – сейчас поставки электроэнергии в Абхазию не ведутся. Страна даже не полностью освоила весь лимит в 300 млн кВт/ч, выделенный для последних гуманитарных поставок из России, однако без электричества она не остается – поставки зависят от уровня дефицита, объяснил замминистра, передает РИА Новости.
На протяжении всего зимнего периода в страну было поставлено 327 млн кВт/ч электричества, и Россия готова найти решения, чтобы исключить в Абхазии веерные отключения электричества.
Напомним, в феврале Москва и Сухум достигли договоренности о дополнительных поставках электричества (перетоке) из России в Абхазию в объеме более 182 млн кВт/ч, чем обеспечили надежное снабжение электричеством жителей Абхазии.