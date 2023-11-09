Россия не будет выплачивать обязательный взнос в WADA

В WADA сообщили, что в этом году Россия действительно не будет выплачивать обязательный взнос. Ранее РФ ежегодно выплачивала организации $1,2 млн.

Во Всемирном антидопинговом агентстве подтвердили, что России и Беларусь не будут в 2023 году выплачивать обязательный взнос. Об этом заявил гендиректор WADA.

"Мы получили информацию, что ни Россия, ни Белоруссия не заплатят взнос в этом году, так как они больше не признают механизм распределения взносов через Совет Европы, членами которого они не являются"

– Оливье Ниггли

Напомним, РФ ежегодно выплачивала в WADA $1,2 млн. По этому показателю Россия уступает лишь Канаде ($1,7 млн), Соединенным Штатам ($3,4 млн) и Японии ($1,5 млн). Размер ежегодного взноса Беларуси составляет $46 тыс.