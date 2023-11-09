Россия не отказывается платить обязательный взнос в WADA

Российская сторона готова уплатить обязательный взнос, который каждый год идет во Всемирное антидопинговое агентство, заявили в Минспорта РФ. Однако оплата невозможна без соблюдения определенного условия, рассказали в ведомстве.

Ежегодный взнос в WADA будет выплачен в 2023 году – российская сторона не отказывается от своего обязательства, однако есть нюанс, следует из заявления Минспорта.

В ведомстве пояснили ТАСС, что выплата будет произведена исходя из общей формулы финансирования организации, а она на данный момент отсутствует.

В министерстве напомнили, что вместо такой формулы применяется принятая в 2023 году и не имеющая юридической силы Копенгагенская декларация. Как именно будут совершаться выплаты, решает каждый конкретный регион.

Европа обязана выплатить 47,5% от годового бюджета WADA, а точный размер взноса устанавливается исходя из шкалы взносов в Совет Европы – Россия же с весны не входит в его состав.

"Россия не отказывается от уплаты взноса и готова его осуществить до конца года - в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны"

– Минспорта РФ