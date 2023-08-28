Россия может лишиться известной криптобиржи

Из России может уйти криптобиржа Binance. Компания сегодня рассматривает все варианты работы в стране. Биржа сейчас находится под американским давлением.
Американское деловое издание The Wall Street Journal сообщило о возможном уходе известной криптовалютной биржи Binance из России.
В интервью газете сотрудник компании заявил, что сегодня Binance рассматривает все варианты работы в стране, в том числе и уход.
Сегодня данная криптобиржа находится под серьезным американским давлением. В отношении нее поданы иски, в которых Binance обвиняют в нарушении норм финансового регулирования в США.
Ранее американская газета писала, что криптобиржа якобы помогает России обходить ограничения, после чего с ней перестали работать платежные системы Visa и Mastercard.