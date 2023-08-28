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Россия может лишиться известной криптобиржи

Россия может лишиться известной криптобиржи
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Из России может уйти криптобиржа Binance. Компания сегодня рассматривает все варианты работы в стране. Биржа сейчас находится под американским давлением.

Американское деловое издание The Wall Street Journal сообщило о возможном уходе известной криптовалютной биржи Binance из России.

В интервью газете сотрудник компании заявил, что сегодня Binance рассматривает все варианты работы в стране, в том числе и уход.

Сегодня данная криптобиржа находится под серьезным американским давлением. В отношении нее поданы иски, в которых Binance обвиняют в нарушении норм финансового регулирования в США.

Ранее американская газета писала, что криптобиржа якобы помогает России обходить ограничения, после чего с ней перестали работать платежные системы Visa и Mastercard.

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