Россия и Иран намерены создать "дорожную карту" по торговле

РФ и Иран планируют разработать "дорожную" карту по торговле. Москва и Тегеран также предпримут усилия, направленные на укрепление финансовых отношений.

Россия и Иран договорились о необходимости создания "дорожной карты" по торговле. Об этом сказано в опубликованной 5 декабря декларации двух стран.

В сообщении на сайте МИД РФ сказано, что целью этой дорожной карты является уменьшение зависимости мировой торговли от нацвалют, которые могут использовать в качестве санкционного инструмента.

"Государствам следует разработать "дорожную карту" для уменьшения зависимости международной торговли от национальных валют, которые могут использоваться как инструмент осуществления односторонних принудительных мер или для сохранения денежной гегемонии конкретного государства в мировой экономике"

– внешнеполитическое ведомство

В документе также говорится о том, что Москве и Тегерану необходимо создать региональные или другие формы межгосударственных финансовых учреждений, чтобы укрепить финансовые отношения двух стран.