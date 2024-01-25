Россия и Иран могут отказаться от виз для ученых

Тегеран предложил Москве отменить визы для ученых обеих стран. Там отметили, что данное предложение направлено в Россию, сейчас идет работа в этом направлении.

Советник иранского посольства в России Хади Гударзи сообщил, что Тегеран и Москва могут отменить визы для поездок научных деятелей России и Ирана.

"Сначала можно запустить безвиз для ученых, профессоров, которые являются сотрудниками университетов, чтобы они ездили в Россию и в Иран"

- Хади Гударзи

Он отметил, что данное предложение уже направлено российской стороне и сейчас ведется работа в этом направлении. По его словам, этот вопрос планируется обсудить с сотрудниками МИД РФ.